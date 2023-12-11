Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Aralık 2023 18:38
Sivil Savunma Uzmanı

Merhaba, çalıştığım kurumda 'sivil savunma ve güvenlik servisi' var ancak sivil savunma uzmanı yok. Sivil savunma uzmanı olmadığı için sivil savunma amiri seçilmiş. Benim merak ettiğim şu; bir kurumun sivil savunma uzmanının olması için belirli şartlar mı var? Mesala personel sayısı gibi. Bu bilgiye nasıl ulaşabilirim.

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