Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 18:40
üniversitede kadrolu hemşire SB tercih
üniversite hastanesinde Nisan'da 4 b den kadroya geçen hemşire sağlık bakanlığına tercih verip geçebilir mi

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak İller arasıAile Birliği Mazeret Tayini maaş kesintisiprm becayiş jandarma eşleri eş durumu tayini acillllllSözleşmeliye KadroSözleşmeli AtanmaPandemiden sonra 10 bin doktor istifa etti Doktorların istifa etmesinin nedeninin düşük maaşlar ve çİstifa sonrası dönüşSeçim nedeniyle kadroya gecenlerde tayin

Sözlük

gelen evlilik tekliflerini yersiz buluyorum 2 güvercin pisliğinden medet ummak 1 aslanla avmye gitmek 2 Bugün olanlar 2 en çok neyi googlelamışız 2 çocukluk yılları 5 hemdem 1 görmezden gelmek 3 Liam Neeson 1 yanlışlıkla hayırlara vesile olmak 1

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladıDolar günü 29 TL sınırında tamamladıİkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğu devlet korumasına alındıBakan Uraloğlu: Yeni bir turistik bölgesel tren seferini başlatacağız

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar