KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 19:19
Aile Bakanlığı maaş

Aile bakanlığına avukat olarak atandım sozlesmeli olarak çalışanlar ile kadroluların maaşları aynı mı bilgisi olan var mı

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