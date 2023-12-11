Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 19:40
BOTAŞ yeni 121 kişilik iş ilanı?

Merhaba iyi akşamlar.

öncelikle sitede yeniyim umarım doğru yere yazıyorumdur.

BOTAŞ işkur üzerinden yeni bir ilan almış 121 kişilik alım yapacakmış. 2024 sınavına hazırlanıyorum aslında ama denk gelmişken başvurmak istedim. işkur ile başvrusam ne gibi bir fark var? yani saha çalışanı mı olacağım? Yardımcı olabilir misiniz?

ve ben henüz yeni makine mühendisliği mezunuyum. 2023 kpss'ye girdim ama öncesinde ameliyat durumu olunca 70 küsür anca aldım.

İlanda "ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan..." diye bir kısım var. şimdi daha önce denk geldiğim ilanlar genelde 2022 istiyordu. Bu 2023te kabul ediyor anladığım kadarıyla.

bir de mülakatlar hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi? mülakat düşüncesi bile beni çok geriyor...

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