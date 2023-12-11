Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 19:41
Öğretmene Atılan "Fetö Dili Kullanıyor" İftirası

Merhaba,

Çalıştığım okulda geçen yıl dersine girdiğim bir öğrencinin velisi ilçeye bir dilekçe vererek farklı bir kaç konu üzerinden beni şikayet etmiş. Şikayet konuları asılsız olduğundan önemsemedim ama dilekçe "..... diyerek fetö dili kullanıyor" ibaresiyle bitiyor. Haliyle sessiz kalmak istemiyorum.

Bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Yol yöntem gösterecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler..


Peyami.safa81
Aday Memur
11 Aralık 2023 20:01

Cümlenin başını da yazsaydın bir şeyler söyleyebilirdik.


freef
Şef
11 Aralık 2023 20:56

Türkiye'de "Yerde niye bu kadar çöp var." deseniz bile bu dili kullanmakla itham edilirsiniz.

Bu kazık çıkmaz bu toplumdan.

Tavsiye mi istiyorsunuz.

,Aynen görmezden geldiğiniz gibi yapın.

Bel altı kötü vurmuş veli.

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