Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 19:57
Yeni atandım, eşim yanıma gelebilir mi?

Merhabalar 3+1 olarak göreve başladığımızda eşim sağlık memuru kadrolu çalışıyor benim hemen yanıma eş tayini isteyip gelebiliyor mu


difficulties
Daire Başkanı
11 Aralık 2023 20:07

Sağlık bakanlığında sorun. Eşinin tayini MEB'le alakalı değilki.

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