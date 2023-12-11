Arkadaşlar iyi akşamlar, eşim teğmen ilk atama kurasında kıbrıs'a geldik. Ben öğretmenim Türkiyede 1,5 yıl zorunlu hizmetim var. Dilekçe versek eşim Türkiyede benim yanıma tayin olabilir mi? duyduğunuz bu şekilde eş durumuyla giden oldu mu? yardımcı olursanız çok sevinirim

Arkadaşlar iyi akşamlar, eşim teğmen ilk atama kurasında kıbrıs'a geldik. Ben öğretmenim Türkiyede 1,5 yıl zorunlu hizmetim var. Dilekçe versek eşim Türkiyede benim yanıma tayin olabilir mi? duyduğunuz bu şekilde eş durumuyla giden oldu mu? yardımcı olursanız çok sevinirim