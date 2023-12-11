Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 20:18
Başka bir okulda görevlendirilmek için ne yapmam gerekiyor?

kadromun bulunduğu okuldan başka bir okula ikinci dönem görevlendirme isteği için nasıl adım atabilirim, kime nereye başvurabilirim, kendi okuluma dilekçe yazmam mı gerekir?


Memleketinogretmeni
Şef
11 Aralık 2023 20:28

Evet.Gerekçelerinizi belirten bir dilekçe yazmanız gerekli.En önemlisi aile birliği anne babaya bakmak...

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