Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2023 20:21
Zam

Arkadaşlar şu an hak ettiğimiz zam ne kadar verilerle olanı soruyorum. Zam oranı nasıl hesaplanıyor bana da öğretirseniz sevinirim

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