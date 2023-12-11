Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Aralık 2023 20:27
Özel hastaneden alınan heyet raporu maaştan kesilir mi?
Çapraz bağ kopma sonucu devlet hastanesine güvenmeyip özel hastanede ameliyat oldum. 60 gün heyet raporu aldım bu rapordan maaş kesintisi olur mu?

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