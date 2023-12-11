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Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 20:58
Bir Kızı Bin Kişi İster Bir Kişi Alır Ya Geri Kalan 999 Kişi Ne Alır??

Bir kıza sahip olmak evlenebilmek eskiden bile ne kadar zormuş ki atalarımız böyle bir söz icat etmiş bugünse bir kızı yüzbin kişi istiyorda bir kişi bile alamıyor :)))

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