Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 21:16
Memur üyelik hakkında

Sağlık Memurlarının resmi olarak olmasa da Siyasi Parti uzantısı olan ( Ocak birlik vb.) Derneklere üye olmasında yöneticilik yapmasında memuriyet açısından herhangi bir sakınca var mıdır? Bu durum görevden uzaklaştırmaya sebep olur mu?

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak İller arasıAile Birliği Mazeret Tayini maaş kesintisiprm becayiş jandarma eşleri eş durumu tayini acillllllSözleşmeliye KadroSözleşmeli AtanmaPandemiden sonra 10 bin doktor istifa etti Doktorların istifa etmesinin nedeninin düşük maaşlar ve çİstifa sonrası dönüşSeçim nedeniyle kadroya gecenlerde tayin

Sözlük

oya küçümen 1 tadelle 4 Anne olunca anlarsın 1 aslanla avmye gitmek 2 ıssız ada 2 3 Bed 2 Bath 1 Ghost 2023 1 izmir güzeli 1 ben şeker kullanmıyorum 1 The Baker 2022 1 Liam Neeson 1

Son Haberler

Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyorMeteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı15 yaşındaki çocuk, tinerle soba yakarken canından olduEski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtıOtomobil takla attı, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Nüfus Müdürlüğü şefi yaralandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar