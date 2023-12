Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?

Gerçi insana fayda sağlayacak her meslek kıymetlidir ama benim için çok berbat bir meslek vardır ki o da eskiciliktir, eskicilik hele ki Türkiye şartlarında öyle kötü bir meslektir ki dolandırıcılıktan, hırsızlıktan, hortumculuktan, vurgunculuktan, kalpazanlıktan, torbacılıktan hatta p............n bile çok daha beterdir örneğin o an çok ciddi nakde ihtiyacınız var ve öyle bir duruma gelirsiniz ki elinizdeki en kıymetli eşyayı bir eskiciye götürüp satmak istersiniz ya bana gelmez deyip sizi başınızdan savarlar ya da gerçek değerinin yüzde beşi fiyatına almak isterler, alıcılarla diyalog tarzıda genelde buna ne fiyat istersiniz şeklinde olur, siz 100 lira deseniz çok fiyat bana gelmez der daha sonra siz 10 lira deseniz bile yine almaz, bir bölgede eğer 100 tane eskici varsa bilin ki bu 100 eskici o bölgede adeta çete gibi hareket eder yani hepsi birbiriyle sıkı diyalog içindedir, 100 bin liralık kol saatinizi bile 2000 liraya zor satabilirsiniz. Ama doğru tabi o an için paraya ihtiyacı olan sizsiniz onlara göre hava hoş onların tezgahı sadece sizin malınıza kalmamış belki günde 100 kişiden istedikleri fiyata mal alıyorlar, bu adamlar 10 liralık malınızı 1 liraya alırlar 15 liraya satarlar ki hepsi piyasanın kurdu olmuş sizin bakışlarınızdan konuşma tarzınızdan bile paraya sıkışmış olduğunuzu çok rahat anlarlar. O bakımdan allah kimseyi ne yolsuz bıraksın ne de eskici eline düşürsün çünkü bugün para verip aldığın en pahalı ürün bile faturası kesilmişse yarın eski mal olarak kabul ediliyor.