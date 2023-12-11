Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Aralık 2023 21:48
Hizmet birleştirme

2004 yılında yardımcı hizmetler sınıfı olarak memuriyete başladım. 2012 yılında teknisyen, 2019 yılında da tekniker kadrosuna geçtim. Aralık 2023'te 1/4 olacağım. Memuriyetten önce 1991 yılından 10 gün ssk, 1997-2003 yılları arasında da 6 yıl kadar bağkur hizmetim var. Hizmet birleştirme başvurusunda bulundum. Bu durumda borçlu ya da alacaklı çıkar mıyım? Bilgisi veya tecrübesi olanlardan yardım rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler

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