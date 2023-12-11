KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 21:57
Paem kpss
Geçtiğimiz aylarda paem alımı olmuştu. Yeniden alım olur mu? Malum başvuru rakamları beklenenin baya altında kaldı.

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