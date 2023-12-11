Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 22:13
2023 ocak tayini çıktığı halde gidemeyenler

2023 ocak tayinim çıktı ama deprem nedeniyle gidemedim. biz 2024 ocakta mı tayin veriyoruz veya haziranda mı?

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