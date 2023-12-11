Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Aralık 2023 22:33
Zam

Arkadaşlar şu an hak ettiğimiz maaş nedir verilerden bahsediyorum. Birde nasıl hesaplanıyor bu zam oranı bana da öğretir misiniz


yarhisarli
Aday Memur
11 Aralık 2023 23:16
Google dan araştırmanı öneririm.
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