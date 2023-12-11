Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


11 Aralık 2023 22:36
Hakediş
iyi günler hizmet alımı taşeron çalışıtıtılan son hakedişten asgari ücret destek tutarı çıkmayan ay kadar mahsup mu edilir bilen varsa şimdiden teşekkür ederim.

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