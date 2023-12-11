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Editörler : Lanet


11 Aralık 2023 22:44
İnkılap tarihi iyi olan varsa bakabilir mi?
1.TBMM'de bakanların nasıl seçileceklerine ilişkin yasada yer alan "bakanlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları meclisin çözmesi" hükmü hangisinin kanıtıdır? Cevap:Hükümetin meclise karşı sorumlu tutulduğunun. Meclisin yargı yetkisini kullandığının demiştim değilmiş.Neden olamaz?

umutXx
Daire Başkanı
11 Aralık 2023 22:49

Hükümetin meclise karşı sorumlu tutulduğunun bu doğru, çünkü meclis milleti temsil ediyor ve meclis hükümetten üstündür. bunun için inkılap tarihi değil anayasayı okuman gerek.


Kamu Koruma
Aday Memur
11 Aralık 2023 23:20
Teşekkürler.Bu konular fazla karışık ve sıkıcı geliyordu anayasayı bilmediğimden demek.
umutXx, 1 saat önce

Hükümetin meclise karşı sorumlu tutulduğunun bu doğru, çünkü meclis milleti temsil ediyor ve meclis hükümetten üstündür. bunun için inkılap tarihi değil anayasayı okuman gerek.

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