Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 23:22
Engelli Öğretmenin Sınıf Rehber Öğretmenliği ve Kulüp almama hakkı var mı?

Arkadaşlar merhaba. Engelli öğretmenlerin Sınıf Rehber Öğretmenliği ve kulüp alması zorunlu mu? almamak gibi bir hak var mı?

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