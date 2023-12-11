Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 23:24
Eş Durumu Ataması İçin İzlenecek Yol

Merhabalar, herkese iyi günler öncelikle, ben yaklaşık 1,5 yıldır polis memuru olarak görev yapmaktayım, nişanlım ile Ocak ayında nikah yapmayı planlıyoruz, kendisi memleketimizde (büyükşehir) bir devlet hastanesinde 7 aydır özel güvenlik görevlisi (kamu işçisi) olarak görev yapıyor, ben nikahtan sonra onun yanına gitmek istiyorum. Bu husus hakkında nasıl bir yol izlemem gerekiyor, tayinimin gerçekleşmeme durumu olur mu, şimdiden herkese teşekkürler.

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