Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Aralık 2023 00:36
ikamet adres
polis okuluna seçim dolayısıyla geçici ikametim alındı, şimdi atandığım ve daha önce oturduğum ile ve adrese geri geldim nufus müdürlüğüne adres bildirimi yapmam gereklimi ? ikametim hala okul gözüküyor

masterrrrr
Memur
12 Aralık 2023 01:30

Gerekli evet.

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