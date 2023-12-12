Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Aralık 2023 00:43
Polislikte Liyakatsizlik
liyakat bilindiği üzere layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk ve yeterlilik, yetenek anlamlarına gelir. ehil kişi işi bilen kişidir. yeterlilik anlamında : "Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu der.Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu; değim: "Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan der.Liyakat Arapça dilinde 'lyk' kökünden gelmiş olan liyakat kelimesi layık olma manasına gelmektedir. Türkçe olarak; yaraşmak, yakışmak ya da uygun olmak denebilir.Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş bilir, değerli. Liyakat göstermek; bir işte başarı göstermek anlamına gelir. Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli kişi.Liyakat, bir kişinin ona verilen işi ya da amacı üzerinden o işe yeterliliğini, bağlılığını ve uygunluğunu ve yaraştığını gösteren bir tabirdir. Liyakat göstermek ise, bir işte başarı göstermek anlamı taşır.

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