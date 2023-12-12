Polislikte Liyakatsizlik

liyakat bilindiği üzere layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk ve yeterlilik, yetenek anlamlarına gelir. ehil kişi işi bilen kişidir. yeterlilik anlamında : "Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu der.Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu; değim: "Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan der.Liyakat Arapça dilinde 'lyk' kökünden gelmiş olan liyakat kelimesi layık olma manasına gelmektedir. Türkçe olarak; yaraşmak, yakışmak ya da uygun olmak denebilir.Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş bilir, değerli. Liyakat göstermek; bir işte başarı göstermek anlamına gelir. Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli kişi.Liyakat, bir kişinin ona verilen işi ya da amacı üzerinden o işe yeterliliğini, bağlılığını ve uygunluğunu ve yaraştığını gösteren bir tabirdir. Liyakat göstermek ise, bir işte başarı göstermek anlamı taşır.

liyakat bilindiği üzere layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk ve yeterlilik, yetenek anlamlarına gelir. ehil kişi işi bilen kişidir. yeterlilik anlamında : "Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu der.Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu; değim: "Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan der.Liyakat Arapça dilinde 'lyk' kökünden gelmiş olan liyakat kelimesi layık olma manasına gelmektedir. Türkçe olarak; yaraşmak, yakışmak ya da uygun olmak denebilir.Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş bilir, değerli. Liyakat göstermek; bir işte başarı göstermek anlamına gelir. Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli kişi.Liyakat, bir kişinin ona verilen işi ya da amacı üzerinden o işe yeterliliğini, bağlılığını ve uygunluğunu ve yaraştığını gösteren bir tabirdir. Liyakat göstermek ise, bir işte başarı göstermek anlamı taşır.