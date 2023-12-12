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Editörler : enginkrtpalex 10


12 Aralık 2023 08:31
Ankaragücü başkanının hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk

ve liglerin süresiz ertelenmesi

evet ben yumruk nedeniyle ilgili kulübe ceza verilmesini ve söz konusu başkanın bütün müsabakalardan süresiz men edilmesini anlarım

ama liglerin süresiz ertelenmesi biraz abartı bir karar olmadı mı sizce de


adaletvehak
Genel Müdür
12 Aralık 2023 12:07

Hakemler sahaya çıkmıyor

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