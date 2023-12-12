Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Aralık 2023 09:14
4/B liyim. Aralık atamasında kadrolu atanırsam süreç nasıl işliyor ?

İstifa ve geçiş sürecini yaşayan anlatabilir mi ?


camelbox
Aday Memur
12 Aralık 2023 09:52

+, ben de merak ediyorum tercih vereceğim


İnotoko
Aday Memur
12 Aralık 2023 10:39

Aralık ataması dediğin için merkezi alımdan bahsediyorsun ona göre cevap vereceğim.

1- 399 (KİT) unvan fark etmeden tercih edebilirsin.

2- 657 Memur kadrolarına unvan fark etmeden tercih edebilirsin.

Kurumuna durumunu izah edersen süreci hızlandırırlar. İstifa dilekçeni verip ayrılış işlemlerini yapıp diğer kuruma başlangıcını yaparsın. İstifanı kabul etmeme gibi bir durum söz konusu değil.


umutXx
Daire Başkanı
12 Aralık 2023 12:30

sözleşmeliden istifa edip kadroluya geçiyorsunuz, bunu da kurumunuz sağlıyor. eğer aynı kurumdaysan dilekçe ile müracaat edebilirsin. eğer farklı kurumdaysan istifanı vermek zorundasın ki bunu ilgili kurumun personal atamasıyla görüşmen gerek.

İnotoko, 2 saat önce

Aralık ataması dediğin için merkezi alımdan bahsediyorsun ona göre cevap vereceğim.

1- 399 (KİT) unvan fark etmeden tercih edebilirsin.

2- 657 Memur kadrolarına unvan fark etmeden tercih edebilirsin.

Kurumuna durumunu izah edersen süreci hızlandırırlar. İstifa dilekçeni verip ayrılış işlemlerini yapıp diğer kuruma başlangıcını yaparsın. İstifanı kabul etmeme gibi bir durum söz konusu değil.

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