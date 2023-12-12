Kamudaki Teknisyen YG işletme sorumluluğu hakkında

Şuanda kamuda mühendislik bitirmiş teknisyen olarak çalışmaktayım. Mühendisliğin özel hizmet tazminatından yararlanmaktayım. Amirlerim mühendis maaşımı aldığımı dile getirmekte. Amirlerimin ısrarı ile Yüksek gerilim işletme sorumluluğu eğitimi aldırıldım ve binanın YG işletme sorumlusu oldum.

Benim takıldığım nokta bu iş mühendislik işi olduğundan benim vekaleten mühendis olarak görevlendirilmem gerekmez mi? Birde teknisyen maaşı alıp mühendislik görevi yerine getiriyorum. Mühendisin ek ödeme ve ek gösterge çarpanı teknisyenden fazla bunlardan yararlanmam için kurumuma dilekçe yazmayı düşünüyorum.

Yazacağım bu dilekçede vekaleten görevlendirme yapılmasını istemeli miyim yoksa sadece ek ödeme ve ek gösterge çarpanımı belirtmeliyim.