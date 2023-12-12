Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Aralık 2023 10:18
Kamudaki Teknisyen YG işletme sorumluluğu hakkında

Şuanda kamuda mühendislik bitirmiş teknisyen olarak çalışmaktayım. Mühendisliğin özel hizmet tazminatından yararlanmaktayım. Amirlerim mühendis maaşımı aldığımı dile getirmekte. Amirlerimin ısrarı ile Yüksek gerilim işletme sorumluluğu eğitimi aldırıldım ve binanın YG işletme sorumlusu oldum.

Benim takıldığım nokta bu iş mühendislik işi olduğundan benim vekaleten mühendis olarak görevlendirilmem gerekmez mi? Birde teknisyen maaşı alıp mühendislik görevi yerine getiriyorum. Mühendisin ek ödeme ve ek gösterge çarpanı teknisyenden fazla bunlardan yararlanmam için kurumuma dilekçe yazmayı düşünüyorum.

Yazacağım bu dilekçede vekaleten görevlendirme yapılmasını istemeli miyim yoksa sadece ek ödeme ve ek gösterge çarpanımı belirtmeliyim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Aralık 2023 11:54

Öncelikle kadronuz değişmediği yani mühendis olarak atanmadığınız sürece yasal olarak mühendis maaşının tamamını alamazsınız.

Diğer konu olarak görev yaptığınız kadro unvanınız teknisyen olduğu için (mühendis zam ve tazminatlarından yararlanmanızın bir önemi yok) mühendis işi de yasal olarak yaptırılamaz. Vekaleten görevlendirilme kısmını bilmiyorum. Teknisyen kadrosunda olduğunuz sürece mühendislik bitirmiş olsanız bile teknisyen görevi dışında bir görev yasal olarak siz istemediğiniz sürece verilemez. Ancak kurumlar farklı uygulamalar yapabiliyor bunu nasıl engelleyeceğinizi kurumunuzun ve amirlerinizin tutumuna göre siz belirleyeceksiniz.

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