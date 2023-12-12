Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Aralık 2023 10:44
geçici görevlendirme hakkında

annem omuriliğinde 12 adet vida var ve hareketi çok kısıtlı evde sadece babam yaşıyor ve o da çalışıyor ben de bu sağlık mazeretinden dolayı görevlendrme isteyeceğim bunun için ne yappmam gerekir hastaneden hangi raporu almalıyım nasıl dileke yazmalıyım bilen biri yardımcı olabilir mi

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