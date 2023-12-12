Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Aralık 2023 10:51
İlçe Emri ile Yer Değiştirme İhtimali Kalmayan Öğretmenler

Ağustos ayında il dışından mazeret tayini isteyen öğretmenler ilçe emri ile mazeretlerinin olduğu ilçelere atandı. İl dışındaki düşük puanlı öğretmenlerin tamamı istedikleri ilçelere giderken, il içindeki yıllardır 50-60 km uzaktaki okullarına giden, 200-300 puanı olan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme ihtimali kalmadı.


majesteleri7
Şube Müdürü
12 Aralık 2023 12:31

Atama değil hocam o görevlendirme geziyolar

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