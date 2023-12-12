belediyeler arası geçiş

Öncelikle sözleşmeli personel olarak kurum değiştirme imkanınız yok mevzuat olarak yasak. Okusaydınız görebilirdiniz.

Gelelim kadrolu personel olunca nasıl olur mevzusuna;

Kadrolu personel eğer çalıştığı kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmak isterse (çalıştığı ve geçmek istediği iki kurum da belediye olsa bile) ancak nakil yoluyla geçiş yapabilir. Nakil için de öncelikle geçmek istediğiniz kurumdan (belediyeden) naklen atama kadrosu bulacaksınız. Belediyeler diğer kurumlar gibi kontenjanla değil norm kadro esasına göre personel alır. Kendinizi kabul ettirirseniz daha sonra çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin almanız gerekiyor. Belediye, üniversite gibi kurumlar mazeretiniz ne olursa olsun isterse eşiniz ömür boyu sizin yanınıza gelemeyecek olsun hiç fark etmek izin vermek istemezlerse vermezler. Bakanlıklar gibi tayin imkanı olmadığından sadece nakille yer değiştirildiğinden durum bu şekilde. Son zamanlarda eş durumu mazeretiyle geçişe izin verme durumu biraz yumuşa da ya da mahkeme yoluyla alınabilse de hem geçiş yapmak istediğiniz kurumdan boş kadro bulmanın zor olması hem de çalıştığınız kurumdan izin almanın çok zor olması nedeniyle geçişler çok çok çok zorlaştı son 5-6 yıldır özellikle. Siz öncelikle geçebileceğiniz bir kurum bulun çünkü işin en önemli aşaması bu. Gerisi sonra.