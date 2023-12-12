Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Aralık 2023 11:34
belediyeler arası geçiş

merhaba iyi günler. bu konuda birçok araştırma yapmama rağmen net bilgi sahibi olamadım. Muhakkak daha önce konusu olmuştur fakat değişen durumları göz önüne alarak ve açıklamaların tatminsizliği sebebiyle sizlere danışmak istiyorum.

belediyede ocak 2023 tarihinde sözleşmeli personel olarak işe başladım. 3 yıl sonra tam memuriyeti alacağım. nişanlım gaziantepte devlet kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışıyor. İşinin taşınmazlık durumu var, işinin taşınmaz olduğu yazısıyla eş durumundan beni yanına alabilme ihtimali var mı?

memuriyeti almadan 3+1 sözleşme sürecinde eş durumundan geçişim mümkün müdür? bilginiz varsa beni aydınlatabilir misiniz. teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Aralık 2023 11:43

Öncelikle sözleşmeli personel olarak kurum değiştirme imkanınız yok mevzuat olarak yasak. Okusaydınız görebilirdiniz.

Gelelim kadrolu personel olunca nasıl olur mevzusuna;

Kadrolu personel eğer çalıştığı kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmak isterse (çalıştığı ve geçmek istediği iki kurum da belediye olsa bile) ancak nakil yoluyla geçiş yapabilir. Nakil için de öncelikle geçmek istediğiniz kurumdan (belediyeden) naklen atama kadrosu bulacaksınız. Belediyeler diğer kurumlar gibi kontenjanla değil norm kadro esasına göre personel alır. Kendinizi kabul ettirirseniz daha sonra çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin almanız gerekiyor. Belediye, üniversite gibi kurumlar mazeretiniz ne olursa olsun isterse eşiniz ömür boyu sizin yanınıza gelemeyecek olsun hiç fark etmek izin vermek istemezlerse vermezler. Bakanlıklar gibi tayin imkanı olmadığından sadece nakille yer değiştirildiğinden durum bu şekilde. Son zamanlarda eş durumu mazeretiyle geçişe izin verme durumu biraz yumuşa da ya da mahkeme yoluyla alınabilse de hem geçiş yapmak istediğiniz kurumdan boş kadro bulmanın zor olması hem de çalıştığınız kurumdan izin almanın çok zor olması nedeniyle geçişler çok çok çok zorlaştı son 5-6 yıldır özellikle. Siz öncelikle geçebileceğiniz bir kurum bulun çünkü işin en önemli aşaması bu. Gerisi sonra.


irem.t
12 Aralık 2023 11:50

Verdiğiniz her bilgi için teşekkür ederim fakat okusaydınız görebilirdiniz demeniz önyargınız, okudum ve göremedim, araştırdım bulamadım, bilgi kirliliği var ki danışmak istedim ya da emin olamadım. Bir bilene daha danışmak istedim size danıştığım gibi. Uğraşmış ve anlatmışsınız. Teşekkürler.

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