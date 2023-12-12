Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Aralık 2023 13:43
Teşvik ödemede tavan?

Merhaba ben lise mezunu kadrolu hemşireyim yoğun bakımda çalışıyorum. 11nci aya kadar birimdeki arkadaşlarımla aynı teşviği alıyordum fakat bu ay onlardan %30-35 daha az teşvik aldım. 3000(lisans mezunu olanlar bu miktarı aldı) alacakken 1850 tl aldım. Sebebine ise lise mezunu olduğun için tavana takıldın o yüzden böyle dediler. Bu işin aslı nedir arkadaşlar, maalesef detaylı bir cevap alamadım kurumumdan, yardımcı olabilir misiniz?


hadibe2
Aday Memur
12 Aralık 2023 13:59
lisans mezununun tabi ki farkı olacak
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