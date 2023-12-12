Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Aralık 2023 13:50
657 Süt izni hemsire

Diyaliz biriminde hemşire olarak calisiyorum. Süt izni 8-14.30 mu, 8-15.00 mı girilmesi gerek mesai. Normalde özellikli birim mesaileri 8-16.00 olarak giriliyor diye biliyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim

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