Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Aralık 2023 14:13
Daha önceki memurluk ve özel sektörün 399'da izin hakkı ve başarı/kıdem ücretine etkisi

Daha önceden hem kamuda hem özel sektörde çalıştım.

Daha önceden 4c'li olarak 1,5 yıldan fazla, 4a'lı olarak 6 yıldan fazla hizmetim bulunuyor. Son hizmetim özel sektörde. 399'la bir kuruma atandım aşağıdaki konuları merak ediyorum:

1- Göreve başladığımda izin hakedişim olacak mı?

2- Daha önceki hizmet süremle ilgili olarak 'Kıdem Ücreti' almaya hak kazanmış olacak mıyım?

3- Önceki kamu hizmetimden kaynaklı 'Başarı Ücreti' alma hakkım olabilir mi?

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