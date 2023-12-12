Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Aralık 2023 15:04
Gazi yakınlarının lojman başvuruları hakkında

Gazi yakınlarının (eş, çocuk) lojman talep başvurusunda herhangi bir artı puanı var mıdır?

l) (Ek:RG-11/7/2020-31182-C.K-2754/1md.) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan.

Buradaanladığım sadece gazinin kendisinin başvurusunda artı puanı mevcut. Çocuklarının veya eşinin başvurusunda artı puan mevcut değil, değil mi?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Aralık 2023 16:42

Ben de öyle anladım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

aile sosyal bakanlığı sözleşmeyi fesh edebilr miyim?Bedelli askerlikten dolayı İSTİFAgençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeli Sınavsız ünvan değişikliğiGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)nasıl istifa edebilirim Gazi yakınlarının lojman başvuruları hakkındaGsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?KYK Borcu (GSB)Aile bakanlığı eş durumu

Sözlük

persona 1 bazı karadenizlilerin iskoçlara benzemesi 3 çocukluk yılları 3 izmir güzeli 1 sezen aksu çalıyor 1 Çinden Avrupaya seyahat eden hamamböceği 1 Subhedar 2023 1 kaynayan nehir 2 görmezden gelmek 4 müge anlı 2

Son Haberler

Bu ülkede dünden önce 'şiddet' yok muydu?Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüşecekFaruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiİBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti.Bakan Tunç Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar