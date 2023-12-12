KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


12 Aralık 2023 15:49
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alım İlanı-2023

Merhaba,

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı 2023 alımında mülakat aşamasından sonra herhangi bir dönüş alan veya bilgisi olan var mı?

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