KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Aralık 2023 16:42
Pomem bel fıtığı

2019 yılına ait e nabız görüntümde fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikiliniğinin istediği mr sonucunda bel fıtığı oldum yazıyor sorum şu muayene yapılırken okulda fiziksel tıp rehabilitasyon doktoru muayene yapıyor mu ve ya ortopedi doktoru bu polikliniğin mr görüntüsünden dolayı eleme gerçekleştirir mi sizce bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi

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