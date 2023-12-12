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Editörler : Lanet


12 Aralık 2023 17:17
Hayata İyi Bakarız Projesi

Hayat Holding ve Milli Eğitim bakanlığının iş birliği ile ilk okul çağındaki çocuklara ekolojik okur yazarlık dersleri veriliyormuş. Bildiniz üzere Türkiye Paris Anlaşmasının imzacısı ve bu anlaşmanın 12. maddesi gereği eğitim alanında da çocuklara çevre bilincini kazandırmak var. Şu an proje belirli plot okullarda uygulanıyor umuyorum ki bu eğitimler yaygınlaşır ve çocuklarımız geleceğe daha bilinçli olarak yön verebilir.

İlgili 12. madde; ?İklim eğitimi, öğretimi, kamu bilincini, halkın katılımını ve iklim değişikliği hakkındaki bilgilere halkın erişimini artırmak ve güçlendirmek için iş birliğini geliştirmek üzere, gelecek nesillerin, iklim değişikliğine uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve daha dirençli ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi kazandırmak?

Link: https://hayataiyibakariz.com/


Mahmut Sevinç
Aday Memur
12 Aralık 2023 17:48

Ben ilk kez görüyorum projeyi çocuklarada ekolojik denge ile ilgili bilgiler verilmesi iyi tabi, hayata iyi bakarız güzel isim seçimi olmuş.

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