Hayata İyi Bakarız Projesi

Hayat Holding ve Milli Eğitim bakanlığının iş birliği ile ilk okul çağındaki çocuklara ekolojik okur yazarlık dersleri veriliyormuş. Bildiniz üzere Türkiye Paris Anlaşmasının imzacısı ve bu anlaşmanın 12. maddesi gereği eğitim alanında da çocuklara çevre bilincini kazandırmak var. Şu an proje belirli plot okullarda uygulanıyor umuyorum ki bu eğitimler yaygınlaşır ve çocuklarımız geleceğe daha bilinçli olarak yön verebilir.

İlgili 12. madde; ?İklim eğitimi, öğretimi, kamu bilincini, halkın katılımını ve iklim değişikliği hakkındaki bilgilere halkın erişimini artırmak ve güçlendirmek için iş birliğini geliştirmek üzere, gelecek nesillerin, iklim değişikliğine uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve daha dirençli ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi kazandırmak?

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