Sözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirilme

Merhaba Arkadaşlar 4B li sözleşmeli sağlık personeli il sağlıkta görevliyken ilçe sağlık veya diğer başkanlıklara tsmlere geçebilir mi? kurumiçi görevlendirme ile kendi birimleri sayıldığı için sıkıntı olmaz değil mi? Arkadaşlar görevlendirme yapılabilir direk bilgisi veya yapan varsa cevaplarsa sevinirim çok teşekkür ederim şimdiden herkese.

Merhaba Arkadaşlar 4B li sözleşmeli sağlık personeli il sağlıkta görevliyken ilçe sağlık veya diğer başkanlıklara tsmlere geçebilir mi? kurumiçi görevlendirme ile kendi birimleri sayıldığı için sıkıntı olmaz değil mi? Arkadaşlar görevlendirme yapılabilir direk bilgisi veya yapan varsa cevaplarsa sevinirim çok teşekkür ederim şimdiden herkese.