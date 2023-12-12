Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Aralık 2023 17:28
Sözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirilme
Merhaba Arkadaşlar 4B li sözleşmeli sağlık personeli il sağlıkta görevliyken ilçe sağlık veya diğer başkanlıklara tsmlere geçebilir mi? kurumiçi görevlendirme ile kendi birimleri sayıldığı için sıkıntı olmaz değil mi? Arkadaşlar görevlendirme yapılabilir direk bilgisi veya yapan varsa cevaplarsa sevinirim çok teşekkür ederim şimdiden herkese.

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