Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Aralık 2023 17:39
Nükleer Düzenleme Kurumu Mühendis Maaşı ve Diğer Hakları

Merhabalar, Nükleer Düzeleme Kurumu' nda yeni çalışmaya başlayan mühendis ne kadar maaş alır, diğer gelir ve hakları nelerdir? Bilgilendirme rica edebilir miyim?

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