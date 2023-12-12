Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Aralık 2023 18:17
Asgari ücret yüzde 60 artmalı

Adil ve hakkaniyetli olan rakam budur


cetek
Şef
12 Aralık 2023 18:21

Tmm


Osman2019
Aday Memur
12 Aralık 2023 18:24

En az yüzde 66 olmalı


Prettyhatun
Şef
12 Aralık 2023 18:27

Katılıyorum

Osman2019, 2 saat önce

En az yüzde 66 olmalı


tegmen-kayzer
Şef
12 Aralık 2023 18:27

Asgari ücreti ve diğer ücretler kesinlikle az. Fakat ne yazık ki yine hükümet ne derse o olacak. Asgari ücretin artacağı maksimum oran yüzde 50. Bundan öte bir lira bile artmaz. O da yerel seçim var diye. Siz gelecek ocakta görün asgari ücret artışını :)


Thalesemre
Genel Müdür
12 Aralık 2023 18:31

Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Önümüzde yerel seçimler olduğu için büyük ihtimalle son kez yüzde 45 50 bandında bir artış olacak. Ama bundan sonra böyle artışlara hükümet kapıyı çoktan kapattı. Mehmet Şimşeke kalsa asgari ücret yüzde 35 artacaktı.

tegmen-kayzer, 2 saat önce

Asgari ücreti ve diğer ücretler kesinlikle az. Fakat ne yazık ki yine hükümet ne derse o olacak. Asgari ücretin artacağı maksimum oran yüzde 50. Bundan öte bir lira bile artmaz. O da yerel seçim var diye. Siz gelecek ocakta görün asgari ücret artışını :)


Qovboypolis01
Şef
12 Aralık 2023 18:34

Güzel hayal ahbap. Ama sen yine de yüzde 50 zam alırsan ki o da zor öpüp başına koy derim. Çünkü bu alacağın son yüksek asgari ücret zammı olacak.

Osman2019, 2 saat önce

En az yüzde 66 olmalı


Produss
Daire Başkanı
12 Aralık 2023 19:27

İyi de memurla ilgisi nedir bu konunun. Kaç olursa olur


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
12 Aralık 2023 19:42

Kafası olan alakasını anlar sen üstüne alınma geç boşver.

Produss, 1 saat önce

İyi de memurla ilgisi nedir bu konunun. Kaç olursa olur

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