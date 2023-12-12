KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Aralık 2023 19:17
Gazi yakını memur nöbet muafiyeti

Msb da sivil memur olarak çalışan sağlıkçı gazi eşiyim.

Eşi gazi olduğu için nöbetten muaf tutulabiliyor muyuz bu şekilde nöbetten çıkan oldu mu aydınlatır mısınız. Şehit eşlerinde var bu durum fakat gaziler için bir kanun maddesi yönetmelik vs bulamadım

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