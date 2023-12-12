Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Aralık 2023 19:58
Malulen emeklilik

Merhaba herkese kolay gelsin .2018 girişli Astsubayım. Geçen sene aralık ayında enfeksiyon hastalıklarından (52-D F3?e uyar ) TSK?da görev yapamaz raporu aldım. Ağustos 2023?de emekli maaşım yattı .Bu zamana kadar da maaşım yattı . Bugün bildirdim neden yatıyor diye bana ? s1?in hatası bize bildirmedi sen emekli olduğun tarihten bu yana aldığın 5 maaşı yasal faizi ile birlikte tek seferde ödeyeceksin ?dedi . Burda ki sorunu nasıl gidebilirim. Ayrıca adi malul emekli ettiler beni bu hastalığım daha önce yoktu görevdeyken meslekte olan bir rahatsızlık . Ben vazife malulu olmak istiyorum bu konuda dava açmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim ? Saygılarımla.

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