maas hesapala ilk baslama

8/1 derece kademe bekar olarak düşünürsek sizde polsan kesintisi de mecburi, bes kesintisinden sonra eline aralık maaşı olarak 27 bin civarı bi para geçer. Ocakta %50 zama göre ocak 2024 te 41 bin civarı maaş, 20 günlük ekstra ücret 25 bin civarı düz hesap ve 14 günlük maaş farkı 6 bin civarı alırsın. Yani kısaca 41 bin+25 bin+6 bin= 72 bin lira civarı alırsın kardeşim. Tabi bu farazi bir rakam üç aşağı beş yukarı böyle.

8/1 derece kademe bekar olarak düşünürsek sizde polsan kesintisi de mecburi, bes kesintisinden sonra eline aralık maaşı olarak 27 bin civarı bi para geçer. Ocakta %50 zama göre ocak 2024 te 41 bin civarı maaş, 20 günlük ekstra ücret 25 bin civarı düz hesap ve 14 günlük maaş farkı 6 bin civarı alırsın. Yani kısaca 41 bin+25 bin+6 bin= 72 bin lira civarı alırsın kardeşim. Tabi bu farazi bir rakam üç aşağı beş yukarı böyle.