Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Aralık 2023 20:29
Maaş hesaplama ilk başlama

abiler mehil iznindeyim aralık 24 de baslama yapsam oacak 15 de ilk maaş nekadar yatar tahmini zamla birlikte, ev tutacağız kredi çekmeye gerek varmı diye hesap yapacağız


yıldız24
Aday Memur
12 Aralık 2023 20:39
kardeşim bi maaş önden alırsın bide çalıştığın gün kadar alırsın maaş farkıyla beraber 50-55 bin civarı olabilir

Türkçü07
Şef
12 Aralık 2023 21:26
8/1 derece kademe bekar olarak düşünürsek sizde polsan kesintisi de mecburi, bes kesintisinden sonra eline aralık maaşı olarak 27 bin civarı bi para geçer. Ocakta %50 zama göre ocak 2024 te 41 bin civarı maaş, 20 günlük ekstra ücret 25 bin civarı düz hesap ve 14 günlük maaş farkı 6 bin civarı alırsın. Yani kısaca 41 bin+25 bin+6 bin= 72 bin lira civarı alırsın kardeşim. Tabi bu farazi bir rakam üç aşağı beş yukarı böyle.

Garibantr
Memur
12 Aralık 2023 21:32
sağolasınız abiler

dryddddddd
Aday Memur
12 Aralık 2023 22:27
kardeşim hayırlı olsun diyeceğim ama maalesef yok gidin bırakın bu mesleği kimse mutlu değil bize giren girdi siz başlamadan şartlarınız varsa gidin bırakın

Türkçü07
Şef
12 Aralık 2023 22:34
Eyvallah kardeşim, hayırlı olsun Allah utandırmasın
Garibantr, Dün
sağolasınız abiler

Garibantr
Memur
12 Aralık 2023 22:38
durumun farkındayım abi birseyler düzelmezse çok kalmayacağım, mecburiyetten başladım
dryddddddd, Dün
kardeşim hayırlı olsun diyeceğim ama maalesef yok gidin bırakın bu mesleği kimse mutlu değil bize giren girdi siz başlamadan şartlarınız varsa gidin bırakın
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