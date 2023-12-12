Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Aralık 2023 20:41
gys 2.müdürlük atama
Görevde yükselme 2 müdürlük atama yerleri listesi ne zaman belli olur

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