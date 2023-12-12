Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Aralık 2023 21:07
istanbula yeni atandım yardım !!

Merhabalar, İstanbula atanmış yeni polis memuruyum bir iki tane sorum olucak süreç nasıl ilerliyor ne yapmam gerekiyor ? İkametgahımı beylik düzünde göstersem ona yakın bir yere verme sansı var mı personel şubenin ?

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