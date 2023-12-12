Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Aralık 2023 21:45
İl-ilçe emri kurum adresine mi ikametgah adresine mi verilir?

Sayın hocalarım Merhaba, çok araştırıp cevap bulamadığım bir soruyu paylaşmak istiyorum. Eşim başka bir ilde özel sektörde çalışmaya başladı. Ağustosta özür grubu atamasına başvuru yapacağım. Malum olduğu üzere her il kadrolar dolu olduğu için büyük ihtimal il emri verilirse il emrine atanirim. Eşimin ikamet adresi ve isyeri adresi farklı ilçelerde olursa beni de il emrinden ilçe emrine verirlerse hangi ilçeye giderim? Eşimin çalıştığı ilçeye mi , ikametinin bulunduğu ilçeye mi? Bilgisi olan hocalarım cevaplarsa çok memnun olurum


kimyacı06
Aday Memur
12 Aralık 2023 21:46
anlatım bozuklukları için kusura bakmayın:(
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