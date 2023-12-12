Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Aralık 2023 21:46
hizmet birleştirme
2yıl kamu işçiliği sonra 4/c -4b son olarak 4a (8) yıl toplamda 10 yılı geçiyor ben 2 yıl kamu işçliiğini birleştirmek içi. kuruma.başvurdum birleştirme yapılayamacağını söylediler

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