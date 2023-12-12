KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Aralık 2023 21:47
SYDV büro veya inceleme görevlilerine bir sorum var

Arkadaşlar selam. vakıflarda çalışan kpss ile atanmış büro veya inceleme görevlileri varsa aramızda, kaç puan ile atandıklarını merak edıyorum. ilgililer bana yazabilir mi

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