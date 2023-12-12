Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Aralık 2023 23:26
2024 Ocak ayında ilçe emri olur mu?

arkadaşlar merhaba eşimle aynı ilde görev yapıyoruz bana 100 km uzaktaki ilçede öğretmen kendisi.Merak ettiğim ocak ayında eş durumu açılmazsa ilçe emri verilir mi

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