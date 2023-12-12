Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Aralık 2023 23:26
ilçe emri
arkadaşlar merhaba eşimle aynı ilde görev yapıyoruz bana 100 km uzaktaki ilçede öğretmen kendisi.Merak ettiğim ocak ayında eş durumu açılmazsa ilçe emri verilir mi

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